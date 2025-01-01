Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Todessehnsucht

SAT.1
Staffel 8
Folge 8
22 Min.
Ab 12

Die 22-jährige Nele Krämer wird erdrosselt und ihre Freundin Jenny ist Zeugin der Tat. Entsetzt stellen die Kommissare fest, dass Nele bereits das zweite Mordopfer ist, das sich regelmäßig in einem Selbstmordforum aufhielt. Die Kommissare machen sich im Internet auf die Suche nach dem Täter und geraten selbst in Gefahr.

