Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 155: Mörderische Fassade
22 Min.Ab 12
Die Leiche der erstochenen Gabi Mirgel wird in einem See aufgefunden. Doch wer entledigte sich der Frau auf so grausame Weise? War es ihr brutaler Ehemann, oder kommt der Täter aus einem ganz anderen Umfeld? Die Kommissare ermitteln in einem Milieu aus aufgestauten Aggressionen, ehelicher Gewalt und heimlichen Affären ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick