Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

28-Jähriger dreht nach Trennung durch

SAT.1Staffel 11Folge 130
Folge 130: 28-Jähriger dreht nach Trennung durch

22 Min.Ab 12

Rosalie Mukovic wird angeschossen, als sie ihren Sohn in die Kita bringen will. Unter Verdacht gerät ihr Exmann, der die Trennung nicht akzeptieren will. Fest steht im Moment nur: Der Täter ist auf der Flucht und er scheint entschlossen, sich von niemandem aufhalten zu lassen.

SAT.1
