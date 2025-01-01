Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Familie zerbricht am Streit ums Erbe

SAT.1Staffel 11Folge 144
Familie zerbricht am Streit ums Erbe

Folge 144: Familie zerbricht am Streit ums Erbe

23 Min.Ab 12

Seit ihre Eltern verstorben sind, kämpfen die Geschwister Bender um das gemeinsam geerbte Mehrfamilienhaus. Während Werner alles beim Alten lassen will, möchte sich Niklas das Erbe auszahlen lassen. Aus Brüdern werden Feinde, die auch vor höchster Gewalt nicht länger zurückschrecken.

