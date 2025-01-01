Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 52
23 Min.Ab 12

Udo Haberle verblutet auf dem Nachhauseweg von einer Kneipe und stirbt auf der Landstraße. Seine Frau Inga sagt aus, dass Udo während seiner Arbeitslosigkeit immer öfter zur Flasche gegriffen und sie geschlagen hat. Hat sie ihn aus Verzweiflung getötet?

