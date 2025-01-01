Glühende Leidenschaft - brennende LakenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Glühende Leidenschaft - brennende Laken
23 Min.Ab 12
Nachdem Holger Jansen mit seiner Frau Paula einen flotten Vierer ausprobiert hat, verschwindet er plötzlich. Doch er hinterlässt Spuren. Blut an seinem Auto lässt Böses ahnen. Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, bahnt sich im Hause Niedrig eine Ehekrise an ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick