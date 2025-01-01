Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schülerin will aus Mädchengang aussteigen

SAT.1Staffel 11Folge 93
Folge 93: Schülerin will aus Mädchengang aussteigen

23 Min.Ab 12

Krieg in der Hochhaussiedlung: Die 16-jährige Melly ist Mitglied einer Mädchengang und driftet immer mehr in die Kriminalität ab. Als Ganganführerin Jacky dann aber bei einem Überfall einen Mann brutal verletzt, will Melly aussteigen. Doch nicht mit Jacky - einmal Gang, immer Gang! Ein lebensgefährlicher Spießrutenlauf beginnt ...

SAT.1
