Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Atemnot

SAT.1Staffel 5Folge 8
Folge 8: Atemnot

22 Min.Ab 12

Die Abiturientin Clara Schaller wird bewusstlos in der Turnhalle ihrer Schule gefunden. Die Befragung des Hausmeisters ergibt, dass Clara bei Lehrern und Jungs sehr beliebt ist. Ihre Mitschülerinnen mögen das hübsche Mädchen allerdings nicht besonders, da Clara oft zickig und herablassend ist. Wer hat sie angegriffen, und warum?

