Superschurke Zehnmalklug

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Folge 1: Superschurke Zehnmalklug

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Norman möchte Jenny, dem hübschesten Mädchen der ganzen Schule, imponieren und lädt sie zu einem Horrorfilm-Abend zu sich nach Hause ein. Doch seine Pläne werden jäh zerstört, da das weltweite Fernsehnetz auf mysteriöse Weise von Dokumentationen überschwemmt wird. Die Powerfamilie steht dem Superschurken Zehnmalklug gegenüber, der nur Bildungsfernsehen ausstrahlt. Gelingt es ihr, die Fernsehsatelliten der Welt aus seinen bösartigen Fängen zu befreien und Soap-Operas und Gameshows zurückzubringen? Was noch wichtiger ist: Kann sie das noch vor Normans Rendezvous mit Jenny schaffen?

