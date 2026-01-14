Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Norman Normal

Die Nervensäge

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 23vom 14.01.2026
Die Nervensäge

Die NervensägeJetzt kostenlos streamen

Norman Normal

Folge 23: Die Nervensäge

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Norman und die Powerfamilie haben alle Hände voll zu tun, als der harmlos scheinende kleine Louis zu Besuch kommt. Als wäre das nicht genug, kreuzt auch noch Fräulein Kabumm auf. Sie besitzt ein neues Computer-Virus, dessen Einsatz zu einem weltweiten Chaos führen würde. Doch noch ist nicht klar, wer die größere Gefahr für die Gesellschaft darstellt: Fräulein Kabumm oder Louis der Schreckensknabe?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Norman Normal
Studio 100 International
Norman Normal

Norman Normal

Alle 1 Staffeln und Folgen