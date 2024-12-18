Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Einsames Herz

SAT.1Folge vom 18.12.2024
Einsames Herz

Einsames HerzJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 18.12.2024: Einsames Herz

23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Ein älterer Mann fällt in Ohnmacht, und das nicht zum ersten Mal. Seine Kinder spielen die Situation runter, doch Notfallsanitäter Matthias Jansen wird schnell klar, dass eine lebensgefährliche Erkrankung hinter den Anfällen stecken könnte. - Azubine Natalie liebt ihren Job in der Schreinerei. Doch dann verletzt sich Natalie zum wiederholten Mal schwer an der Hand und hat Angst, aufgrund ihrer Tollpatschigkeit ihren Job zu verlieren.

Alle verfügbaren Folgen