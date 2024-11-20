NOTRUF
Folge vom 20.11.2024: Entgleiste Party
23 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Eine ausgelassene Party in einer Scheune wird einem der Partygäste zum Verhängnis. Die Retter realisieren, dass ihr Patient in Lebensgefahr schwebt, ohne sich dessen bewusst zu sein ... - Eine ältere Frau stürzt auf dem Bürgersteig und bleibt verletzt am Boden liegen. Ihre Nachbarin wird zufällig Zeugin und verständigt den Notruf. Doch dann muss sie die hilflose Frau wegen eines dringenden Termins mit schlechtem Gewissen alleine lassen.