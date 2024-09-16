NOTRUF
Folge vom 16.09.2024: Ein grober Schnitzer
23 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Bei einem Einsatz am Bahnhof stehen Franziska Wege und ihr Kollege vor einer großen Herausforderung. Eine Unstimmigkeit bei der Untersuchung des Patienten stellt die Retter vor ein schier unlösbares Rätsel. - Barkeeper Patrick ist nicht begeistert, als seine Freundin Jana wegen einer Schnittverletzung die Rettungskräfte alarmiert. Doch als Philipp Stehling und Thomas Schmidt eintreffen, wird ihnen schnell klar, dass Patricks Machogehabe möglicherweise sein Leben gefährdet.