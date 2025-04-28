Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

SAT.1Folge vom 28.04.2025
23 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12

Ein riskantes Ausweichmanöver, ein Sturz in die Tiefe, ein flüchtiger Zeuge - Martin Hanke verliert nach einem schweren Fahrradunfall sein Bewusstsein und kämpft um sein Leben. Während jede Sekunde zählt, wagen die Rettungskräfte eine waghalsige Abseilaktion, um ihn aus der Gefahrenzone zu retten. Werden sie es rechtzeitig ins Krankenhaus schaffen?

