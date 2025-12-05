Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 05.12.2025
23 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Nach einem Fahrradsturz im Vollrausch muss Martin mit einer blutenden Kopfwunde und Kreislaufproblemen versorgt werden - doch im RTW eskaliert die Situation. Die Sanitäter stehen nicht nur vor medizinischen Herausforderungen, sondern auch vor einem unberechenbaren Patienten. Und dann bekommen sie auch noch überraschenden Besuch.

