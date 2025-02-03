Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Schwerer Unfall beim Trampolinspringen

SAT.1Folge vom 03.02.2025
Schwerer Unfall beim Trampolinspringen

Schwerer Unfall beim TrampolinspringenJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 03.02.2025: Schwerer Unfall beim Trampolinspringen

23 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12

Dramatischer Sturz vom Trampolin: Bei ihrem nächsten Einsatz müssen Notfallsanitäter Philipp Stehling und Rettungssanitäter Thomas Schmidt einem Jungen helfen, dessen Verletzungen nicht die größte Herausforderung darstellen. - Anderen Menschen zu helfen ist richtig - gedankenlos ein eigenes Medikament an den Partner weiterzugeben ist lebensgefährlich. Torsten Dascher wird in seinem nächsten Einsatz zu einem bewusstlosen Patienten und einer uneinsichtigen Rentnerin gerufen.

Alle verfügbaren Folgen