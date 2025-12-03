Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 6: Die ungeklärten Frauenmorde
44 Min.Ab 12
Vier junge Frauen werden in den Jahren 2005 bis 2010 nach ähnlichem Muster verstümmelt, angezündet und verbrannt. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur. Die Tatorte und Fundorte ziehen sich quer durch Österreich. Hinterlässt hier ein Serienmörder seine Spuren? Wo liegen die Parallelen und warum gestalten sich die Ermittlungen der Polizei in diesen Mordfällen besonders schwierig?
