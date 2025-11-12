Saliera - Der 50-Millionen-Euro KunstraubJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 4: Saliera - Der 50-Millionen-Euro Kunstraub
50 Min.Ab 12
Es ist der spektakulärste Kunstdiebstahl Österreichs: die sogenannte Saliera, ein goldenes Salzfässchen mit einem Schätzwert von 50 Millionen Euro, wird am 11. Mai 2003, mitten in der Nacht, aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien gestohlen. Der Dieb kletterte über ein Baugerüst an der Außenfassade hoch, hebelte das Fenster aus, zerschlug die Vitrine und verschwand auf dem selben weg wieder, mit dem einmaligen Kunstwerk in einem Sackerl.
