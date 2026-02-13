Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Der Fünffach-Mord in Kitzbühel

PULS 4Staffel 6Folge 5
Der Fünffach-Mord in Kitzbühel

Folge 5: Der Fünffach-Mord in Kitzbühel

48 Min.Ab 12

Andreas E. löscht am frühen Morgen des 6. Oktober 2019 das Leben aller seiner engsten Bezugspersonen aus. "Österreichs schockierendste Verbrechen" gibt einen Überblick über die verheerende Nacht in Kitzbühel und spricht mit Expert:innen über mögliche Motive.

PULS 4
