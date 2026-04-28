Rettet die Kinder! - Die Strohhutbande beginnt den Kampf!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 28.04.2026: Rettet die Kinder! - Die Strohhutbande beginnt den Kampf!
24 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Im Biscuit Raum sind Sanji und die anderen über die riesigen Kinder völlig erstaunt. Plötzlich tauchen die Wachen auf und wollen das Feuer auf die Strohhüte eröffnen, da ihnen aber die Kinder im Weg sind, müssen sie erst einmal davon Abstand nehmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation