Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Bleibt am Leben! - Ein Todeskampf gegen die stärkste Form der Menschheit

ProSieben MAXXFolge vom 08.01.2026
Bleibt am Leben! - Ein Todeskampf gegen die stärkste Form der Menschheit

Bleibt am Leben! - Ein Todeskampf gegen die stärkste Form der MenschheitJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 08.01.2026: Bleibt am Leben! - Ein Todeskampf gegen die stärkste Form der Menschheit

24 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Mit vereinten Kräften kämpfen die Strohhüte und die CP0-Agenten gegen die Seraphim, doch die künstlich erschaffenen Wesen sind nicht zu besiegen. Dann erinnert sich Zorro an einen alten Gegner, der eine ähnliche Kampfweise wie die Seraphim hatte, und denkt, deren Schwachstelle entdeckt zu haben ...

Alle verfügbaren Folgen