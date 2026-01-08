Bleibt am Leben! - Ein Todeskampf gegen die stärkste Form der MenschheitJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 08.01.2026: Bleibt am Leben! - Ein Todeskampf gegen die stärkste Form der Menschheit
24 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Mit vereinten Kräften kämpfen die Strohhüte und die CP0-Agenten gegen die Seraphim, doch die künstlich erschaffenen Wesen sind nicht zu besiegen. Dann erinnert sich Zorro an einen alten Gegner, der eine ähnliche Kampfweise wie die Seraphim hatte, und denkt, deren Schwachstelle entdeckt zu haben ...