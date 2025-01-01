Die Hollywood Hills-Chaos-VillaJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - USA Spezial
Folge 2: Die Hollywood Hills-Chaos-Villa
46 Min.Ab 12
Isabella Franke hilft Chrissy und ihrem Freund, Ordnung in deren Traumhaus in den Hollywood Hills zu schaffen. Besonders in der Küche benötigen die beiden deutlich mehr Stauraum, denn aktuell lagern die Lebensmittel sogar in der Garage. Auch der groß angelegte Garten erfordert jede Menge Kreativität. Isabella will ein neues Ordnungssystem etablieren und den Außenbereich wieder in eine Wohlfühloase verwandeln. Kann sie das junge Paar mit ihren Ideen überzeugen?
