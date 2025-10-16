Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Otto beim KSK

Der Eissprung: Ins kalte Wasser bei -25 Grad

JoynStaffel 1Folge 6
Der Eissprung: Ins kalte Wasser bei -25 Grad

Der Eissprung: Ins kalte Wasser bei -25 GradJetzt kostenlos streamen

Otto beim KSK

Folge 6: Der Eissprung: Ins kalte Wasser bei -25 Grad

45 Min.Ab 12

Das Überlebenstraining in Kanada geht weiter: Die KSK-Anwärter müssen im Eissprung ihre Belastbarkeit unter Beweis stellen und in selbstgebauten Sheltern und an Feuerstellen durchhalten. Otto Bulletproof begleitet sie bis zum entscheidenden Moment zurück in Deutschland – der Abzeichen-Verleihung für jene, die es geschafft haben, nach 2 jähriger Ausbildung, ins Kommando Spezialkräfte aufgenommen zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Otto beim KSK
Joyn
Otto beim KSK

Otto beim KSK

Alle 1 Staffeln und Folgen