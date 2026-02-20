Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paare

Fall 15 (Nora Tschirner / Mirko Lang / Marc Rissmann)

OneGateStaffel 2Folge 5
Fall 15 (Nora Tschirner / Mirko Lang / Marc Rissmann)

Fall 15 (Nora Tschirner / Mirko Lang / Marc Rissmann)Jetzt kostenlos streamen

Paare

Folge 5: Fall 15 (Nora Tschirner / Mirko Lang / Marc Rissmann)

4 Min.Ab 6

Deutschlands Top-Schauspieler:innen geben sich auf dem Sofa die Ehre. Eine Kamera, ein Paar und ein unsichtbarer Therapeut - in pointierten Mini-Dramen von drei Minuten erleben die Zuschauer:innen Beziehungsgeschichten in all ihren Facetten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Paare
OneGate
Paare

Paare

Alle 3 Staffeln und Folgen