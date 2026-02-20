Friederike Kempter / Mehdi Nebou (Paris - Berlin)Jetzt kostenlos streamen
Paare
Folge 1: Friederike Kempter / Mehdi Nebou (Paris - Berlin)
5 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 6
Deutschlands Top-Schauspieler:innen geben sich auf dem Sofa die Ehre. Eine Kamera, ein Paar und ein unsichtbarer Therapeut - in pointierten Mini-Dramen von drei Minuten erleben die Zuschauer:innen Beziehungsgeschichten in all ihren Facetten.
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