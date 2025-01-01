Zum Inhalt springenBarrierefrei
27 Min.Ab 12

Paula Lambert trifft die 26-jährige Christina aus München in einem Swinger Club. Thema des Abends ist der weibliche Orgasmus. Zehn Prozent aller Frauen wissen nicht, wie sich dieser außergewöhnliche Moment anfühlt - sie haben ihn noch nie erlebt. Christina gehört zu den Spätzündern. Sie hatte ihren ersten Höhepunkt mit ihrem jetzigen Partner. Die beiden sind seit einem Jahr liiert. Die Gossip Grannies geben unverblümt ihren Senf dazu ab.

