Sex und Tourette - Leben und Lieben mit den TicsJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 4: Sex und Tourette - Leben und Lieben mit den Tics
30 Min.Ab 16
Leben und Lieben mit Tourette: Tobias und dessen Verlobte Michelle zeigen, wie ihre Beziehung funktioniert und wie sie es schaffen, Tobias' Krankheit im Alltag zu meistern. Außerdem trifft Paula auf Markus, der ebenfalls stark unter dem Tourette-Syndrom leidet. Nur beim Sex kann er sich voll und ganz fallen lassen und seine Tics unter Kontrolle halten.
