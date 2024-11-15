Love is Love - ich liebe queerJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 4: Love is Love - ich liebe queer
40 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
In Paulas Talkrunde geht es diesmal um die Themen Sexualität und Geschlechterzugehörigkeit. Transfrau Lia Costa, die pansexuelle Sophie und die lesbische Bine berichten von ihren unterschiedlichen Erfahrungen mit der Liebe. Doch wie gehen die drei Damen mit dem gesellschaftlichen Druck um? Und was bedeutet es für sie, queer zu sein?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick