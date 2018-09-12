Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Schluss mit Bodyshaming - Endlich haben wir erfüllten Sex!

sixxStaffel 8Folge 1vom 12.09.2018
Schluss mit Bodyshaming - Endlich haben wir erfüllten Sex!

29 Min.Folge vom 12.09.2018Ab 16

Vanessa und Toni kommen in ihrem Liebesleben voll auf ihre Kosten und probieren gerne Neues miteinander aus. Früher war das unvorstellbar für die korpulente Vanessa: Sie hatte schlechte Erfahrungen mit anderen gemacht und wurde von Selbstzweifeln geplagt. Doch dann traf sie Toni, der ihr die Angst nahm und ihr ihren ersten Orgasmus verschaffte. Allerdings braucht Vanessa Tipps von Paula, was Deep Throat angeht.

