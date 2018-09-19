Ü40 und Single - Ich sehne mich nach SexJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 2: Ü40 und Single - Ich sehne mich nach Sex
33 Min.Folge vom 19.09.2018Ab 12
Florian ist ein attraktiver, erfolgreicher Kommunikationsberater - und trotzdem seit fünf Jahren Single. Seine letzten Beziehungen scheiterten immer, wenn sie dem 47-Jährigen zu ernst wurden. Zur Zeit hat der Brandenburger keinen Sex, allerdings war er in der Vergangenheit sehr experimentierfreudig: Er erzählt Paula unter anderem von seiner Zeit in einer portugiesischen Lebensgemeinschaft, die freie Liebe praktiziert. Aber auch über Impotenz reden die beiden offen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick