sixxStaffel 4Folge 1vom 06.05.2015
31 Min.Folge vom 06.05.2015Ab 16

Die 19-jährige Lena steht auf Sex. Sehr sogar. Am liebsten schläft sie mehrmals am Tag mit ihrem zwölf Jahre älteren Freund Michel, der noch nie eine nymphomanisch veranlagte Freundin hatte. Die beiden experimentieren gerne im Bett, Routine ist ein Fremdwort. Zudem führen sie eine offene Beziehung und vergnügen sich gerne mit anderen Partnern. Bei Paula plaudern sie über die Annehmlichkeiten und die Schwierigkeiten eines solchen Modells.

sixx
