Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

sixxStaffel 4Folge 2vom 13.05.2015
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

30 Min.Folge vom 13.05.2015Ab 16

Viele Frauen haben kein besonders entspanntes Verhältnis zu ihrer Vagina. Paulas heutiger Gast, die 29-jährige Agi, stand bereits vor der Entscheidung, sich ihre Schamlippen operativ verkleinern zu lassen - wegen negativer Kommentare von Männern, mit denen sie Sex hatte. Mittlerweile hat sie ihre Scheide lieben gelernt und sich dabei auf eine erotische Entdeckungsreise begeben, die ihr Sexleben immens verbessert hat.

sixx
