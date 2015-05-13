Kiss my lips - Ich mag meine Muschi!Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 2: Kiss my lips - Ich mag meine Muschi!
30 Min.Folge vom 13.05.2015Ab 16
Viele Frauen haben kein besonders entspanntes Verhältnis zu ihrer Vagina. Paulas heutiger Gast, die 29-jährige Agi, stand bereits vor der Entscheidung, sich ihre Schamlippen operativ verkleinern zu lassen - wegen negativer Kommentare von Männern, mit denen sie Sex hatte. Mittlerweile hat sie ihre Scheide lieben gelernt und sich dabei auf eine erotische Entdeckungsreise begeben, die ihr Sexleben immens verbessert hat.
