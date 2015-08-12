Meine Freundin ist eine Domina - Zuhause habe ich die Hosen an!Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 5: Meine Freundin ist eine Domina - Zuhause habe ich die Hosen an!
30 Min.Folge vom 12.08.2015Ab 16
Die 27-jährige Lena arbeitet als Domina. In ihrem Privatleben ist sie fest liiert und genießt die die klassische Rollenverteilung sowie die natürliche Dominanz ihres Freundes Marx. Paula möchte von dem Pärchen wissen, wie es den Spagat zwischen extremen sexuellen Vorlieben und bürgerlichem Leben meistert. Außerdem gibt es einen Einblick in die wunderbare Welt der Fetische und der Arbeit einer Domina.
