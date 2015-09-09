Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Treue statt Darkroom - Sex allein reicht mir nicht

sixxStaffel 4Folge 7vom 09.09.2015
Treue statt Darkroom - Sex allein reicht mir nicht

Treue statt Darkroom - Sex allein reicht mir nichtJetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 7: Treue statt Darkroom - Sex allein reicht mir nicht

28 Min.Folge vom 09.09.2015Ab 12

Der 25-jährige Sebastian ist schwul, Single und unzufrieden mit seinem Sexleben. Er sehnt sich nach einem Partner statt unzähliger One-Night-Stands, nach Treue statt schneller Abenteuer. Paula möchte wissen, warum Sebastian Treue so wichtig ist und welche Unterschiede es beim Kennenlernen zwischen Heteros und Schwulen gibt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 14 Staffeln und Folgen