Person of Interest
Folge 3: Ladykiller
42 Min.Ab 12
Programmierer Harold Finch entwickelte für die US-Regierung ein geheimes Überwachungssystem, das künftige Terrorakte verhindern soll. Dabei unterscheidet die Maschine zwischen "relevanten" Verbrechen, die eine hohe Anzahl an Todesopfern nach sich ziehen, und "irrelevanten" Verbrechen, die an normalen Bürgern ausgeübt werden sollen und aus Regierungssicht unter den Tisch fallen können. Doch schon bald kann Finch dieses moralisch verwerfliche Vorgehen nicht mehr vertreten ...
