ProSieben MAXXStaffel 18Folge 10vom 29.07.2025
Folge 10: Prinzessin Bleifuß

22 Min.Folge vom 29.07.2025Ab 12

Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen. Kurz vor Mitternacht verfolgt ein Beamter eine Autofahrerin auf dem Highway. Für die faire Behandlung bedankt sich die Frau mit einer Musikeinlage. Doch der Polizist kann dem Gesang nicht lange lauschen, denn nicht weit entfernt von dem Privatkonzert ereignet sich prompt ein Unfall.

