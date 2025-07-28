Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Einsatz in Neuseeland

Die wilde Kuh

ProSieben MAXXStaffel 18Folge 4vom 28.07.2025
Die wilde Kuh

Police Force - Einsatz in Neuseeland

Folge 4: Die wilde Kuh

21 Min.Folge vom 28.07.2025Ab 12

Die Polizei gibt alles, um auf den Straßen für mehr Sicherheit zu sorgen. Mitten in der Nacht ist der Beamte Keith Murray auf dem Weg zu einem Unfallort. Der Airbag des Autos wurde ausgelöst und die beiden Insassen scheinen völlig entspannt auf ihre Bergung zu warten. Außerdem: Eine sture Kuh hält eine Polizistin auf Trab.

