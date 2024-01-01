Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Englands Straßen-Cops

Polizei-Instinkt & moderne Technik

ProSieven MAXXStaffel 11Folge 4vom 01.01.2024
Folge 4: Polizei-Instinkt & moderne Technik

44 Min.Folge vom 01.01.2024Ab 12

Diese spannende Dokumentation begleitet Englands Verkehrspolizisten hautnah bei ihrer täglichen Arbeit und zeigt, mit welchen Härtefällen die Beamten konfrontiert werden: Ob Diebstahl, Drogen oder extreme Geschwindigkeitsbegrenzungen - sie wissen nie, was als Nächstes auf sie zukommt.

