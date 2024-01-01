Gewerbsmäßiger DrogenhandelJetzt kostenlos streamen
Police Force - Englands Straßen-Cops
Folge 8: Gewerbsmäßiger Drogenhandel
41 Min.Folge vom 01.01.2024Ab 12
In der Gegend um Chesterfield nehmen die Beamten die Verfolgung eines silbernen Jeeps auf. Die drei Insassen des Fahrzeugs flüchten zu Fuß, doch die Polizisten können die Verdächtigen fassen. Außerdem nehmen Nick Lovatt und seine Kollegen einen Drogenring ins Visier.
