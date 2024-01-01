Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Englands Straßen-Cops

Lügen, Drogen und Handschellen

ProSieben MAXXStaffel 11Folge 9vom 01.01.2024
Police Force - Englands Straßen-Cops

Folge 9: Lügen, Drogen und Handschellen

43 Min.Folge vom 01.01.2024Ab 12

Zur Hauptverkehrszeit verfolgen die Polizisten einen Wagen, der auf der Autobahn Schlangenlinien fährt. Sie können den Fahrer anhalten und nehmen ihn mit aufs Revier. Eine betrunkene Frau baut einen Unfall und will daraufhin mit ihrem Auto, das nur noch drei Räder besitzt, wegfahren. Außerdem müssen die Beamten einen tödlichen Verkehrsunfall untersuchen.

