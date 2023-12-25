Handschellen und TränenJetzt kostenlos streamen
Police Force - Englands Straßen-Cops
Folge 15: Handschellen und Tränen
43 Min.Folge vom 25.12.2023Ab 12
Diese spannende Dokumentation begleitet Englands Verkehrspolizisten hautnah bei ihrer täglichen Arbeit und zeigt, mit welchen Härtefällen die Beamten konfrontiert werden: Ob Diebstahl, Drogen oder extreme Geschwindigkeitsbegrenzungen - sie wissen nie, was als Nächstes auf sie zukommt.
