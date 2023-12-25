Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Englands Straßen-Cops

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 19vom 25.12.2023
Folge 19: Die Sondereinheit

43 Min.Folge vom 25.12.2023Ab 12

Die Sondereinheit der Verkehrspolizei bereitet sich auf einen Einsatz vor: Die Beamten sind auf der Suche nach Drogendealern und halten Ausschau nach dem Wagen eines Verdächtigen. Drei Männer werden verhaftet und das Auto nach Drogen durchsucht. In der Nachtschicht nimmt Ant Horsley die Verfolgung eines flüchtigen Fahrzeugs auf, doch der Fahrer kann nach einem Crash entkommen.

ProSieben MAXX
