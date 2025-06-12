Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 6: Episode 6
46 Min.Ab 12
Der große Tag ist endlich gekommen: Dr. Dreesen will seinem Partner Klaus einen Heiratsantrag machen. Allerdings hat er davor noch alle Hände voll zu tun: In der Kleintierpraxis wartet Katzen-Opa Balou, der einen Abszess an der Pfote hat, und Hündin Shakira, die an Diabetes leidet. Wird ihr über 80-jähriger Besitzer es schaffen, die Insulinspritze zu verabreichen? Nach einem spannenden Tag geht es dann endlich zum Vollblutgestüt Röttgen, um die Frage aller Fragen zu stellen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick