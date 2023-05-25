Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 1: Sorge um Rüde Joschi
46 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 6
Dr. Dreesen hat in seiner Sprechstunde wieder alle Hände voll zu tun: Wellensittich Pringles leidet vermutlich unter einer Kropfentzündung, Gänse-Dame Stöpsel bekommt nur schlecht Luft und Rüde Joschi bereitet seinem Besitzer Sorgen. Während sich der Landtierarzt um die Probleme seiner flauschigen Patienten kümmert, darf er jedoch sein Privatleben nicht außer Acht lassen. Lebensgefährte Klaus taucht in der Praxis auf, da der Doc eine Verabredung vergessen hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick