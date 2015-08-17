Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Die "Promi Big Brother" Live-Verlängerung

sixxStaffel 2015Folge 3vom 17.08.2015
Die "Promi Big Brother" Live-Verlängerung

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 3: Die "Promi Big Brother" Live-Verlängerung

91 Min.Folge vom 17.08.2015Ab 12

Ihnen entgeht nichts: Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" lädt das Dreamteam Jochen Bendel und Melissa Khalaj jede Nacht zur "Promi Big Brother" Live-Verlängerung ein. Unterstützt werden sie dabei von prominenten Studiogästen, die mit ihnen gemeinsam die Ereignisse im Haus analysieren. Heute zu Gast: Oliver Sanne.

