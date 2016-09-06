Was sagen Paula Lambert und Paul Janke über die Big Brother-Promis?Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 5: Was sagen Paula Lambert und Paul Janke über die Big Brother-Promis?
101 Min.Folge vom 06.09.2016Ab 16
An Tag 5 im Promi Big Brother Haus gibt es heiße Flirts und einen Neuzugang: Prinz Marcus ist heftig am Flirten, ein neuer Bewohner mischt die Kanalisation auf und unsere Top-Gäste Sex-Expertin Paula Lambert und Ex-Bachelor Paul Janke sagen uns ihre Meinung zu den Bewohnern!
