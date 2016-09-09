Dolly Dollar im Exit-InterviewJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 8: Dolly Dollar im Exit-Interview
99 Min.Folge vom 09.09.2016Ab 16
Dolly musste gehen! Jochen und Melissa befragen sie im Exit-Interview zu pikanten Details aus dem Haus. Währenddessen sucht sich Jessi den nächsten Mann im Haus, den sie anschmachten kann. Außerdem zu Gast im Studio: Nino de Angelo.
