Orientalische Vielfalt für Ali GüngörmüsJetzt kostenlos streamen
Promi Taste
Folge 4: Orientalische Vielfalt für Ali Güngörmüs
142 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Ali Güngörmüs kommt als Gastjuror und bringt sowohl die Coaches als auch die Promis ans Löffel-Limit. Seine erste Aufgabe fürs Teamkochen: Farben des Orients, mit den Losen "rot", "gelb", "grün", "blau". Wer bringt diese Farben mit türkisch gekochten Gerichten auf dem Löffel zum Leuchten?
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