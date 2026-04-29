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Promi Taste

Orientalische Vielfalt für Ali Güngörmüs

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 29.04.2026
Orientalische Vielfalt für Ali Güngörmüs

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Promi Taste

Folge 4: Orientalische Vielfalt für Ali Güngörmüs

142 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6

Ali Güngörmüs kommt als Gastjuror und bringt sowohl die Coaches als auch die Promis ans Löffel-Limit. Seine erste Aufgabe fürs Teamkochen: Farben des Orients, mit den Losen "rot", "gelb", "grün", "blau". Wer bringt diese Farben mit türkisch gekochten Gerichten auf dem Löffel zum Leuchten?

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