Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 4: Folge 4
95 Min.Folge vom 19.09.2020Ab 12
Im neuen Kapitänsspiel "Duell der Knallköpfe" treten die Promis nacheinander an und müssen versuchen, so viele Quizfragen wie möglich zu beantworten, um sich einen der begehrten Kapitänsposten zu sichern. Wer setzt sich durch und welche neuen Machtverhältnisse ergeben sich dadurch? Auch beim Teamspiel wird voller Einsatz gefordert. Nur wer über sich selbst hinauswächst, darf in der Traumvilla bleiben und weiterhin um den Gewinn von 100.000 Euro kämpfen.
