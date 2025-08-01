Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 6: Bollywood Love

41 Min.Ab 12

Shawn, ein unerfahrener Detektiv mit einem scharfen Blick für Details, gerät in Schwierigkeiten, als die Polizei ihn unter Mordverdacht festnehmen will. Um sich zu retten, behauptet er, ein Medium mit übernatürlichen Fähigkeiten zu sein, das den Fall lösen kann. Als ihm das tatsächlich gelingt, wird er als spiritueller Berater engagiert. Gemeinsam mit seinem Freund Burton gründet er daraufhin die Agentur "Psych", um bei der Aufklärung von Verbrechen hilfreich zur Seite zu stehen.

